Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

24.02.2022 14:01
Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcu Murat Mahallesi 128. Çıkmaz sokta bulunan 15 numaralı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarının yapılmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sonrasında evde hasar tespit çalışması yapıldı. Yangın ile ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı. Çıkan ev yangını mahalle sakinlerini korkuttu. - BALIKESİR

Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu
Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu
Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu

YORUMLAR
500
Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi Antalya'da sobadan çıkan yangında baraka küle döndü Antalya'da sobadan çıkan yangında baraka küle döndü

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Edremit'te ev yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement