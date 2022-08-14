Son dakika haber! Edremit'te zincirleme kaza - Son Dakika
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Son dakika haber! Edremit'te zincirleme kaza

14.08.2022 12:37
Son dakika haber! Edremit'te zincirleme kaza

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Van'ın Edremit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kaza, ilçedeki Su Sporları Merkezi karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 76 AAD 780 plakalı Opel Astra, 65 AAU 851 plakalı Hyundai, 24 AAY 872 plakalı Volkswagen ve 34 EHH 664 plakalı otomobillerin karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Edremit'te zincirleme kaza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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