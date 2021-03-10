Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor - Son Dakika

Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor

10.03.2021 12:54
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor, System.String[]

Son dakika haberler: Dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle mücadele kapsamında Balıkesir'in Edremit Belediyesi önemlerini en üst seviyede tutuyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle mücadele kapsamında Balıkesir'in Edremit Belediyesi önemlerini en üst seviyede tutuyor. Edremit Zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla kent genelinde faaliyet gösteren işletmeleri denetlemeye devam ediyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla kent genelinde gıda üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere esnafları denetleniyor. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıyor.

Zabıta ekipleri tarafından işyerinin temizliği, çalışanların kılık ve kıyafetinden, maske ve bone takıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı özenle kontrol ediliyor. Ekipler belirlenen kurallara uyanlara teşekkür ederken, uymayanlarda da koşulları yerine getirmeleri için uyarıda bulunup süre veriyor.

Zabıtadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran, denetimlerle ilgi bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Saran, "Şuana kadar bin 142 esnafımızın denetimi gerçekleştirdik. Eksik olan durumlarla ilgili kendilerine uyarıda bulunduk. Pandemi sürecini inşallah hep birlikte atlatacağız. Esnafımızın yanındayız. Esnafımızla birlikteyiz. Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın selamlarını esnafımıza iletiyor, onların sorunları ile birebir ilgileniyoruz. Yalnız onlarında uyması gereken kurallar var. Hijyen, mesafe, maske kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. Bundan sonraki süreci inşallah hep birlikte atlatıp Edremit ilçemizi, Balıkesirimizi kırmızı renkten yavaş yavaş mavi renge kadar tekrar getirmek istiyoruz. Edremit ilçemizde vatandaşlarımızın covid-19'la alakalı olarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra da aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceklerdir" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor
Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edremit Zabıta korona denetimlerini çok sıkı tutuyor - Son Dakika


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