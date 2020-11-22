Son dakika haber! 'Efsane Cuma' 23 Kasım'da başlıyor - Son Dakika

Son dakika haber! 'Efsane Cuma' 23 Kasım'da başlıyor

22.11.2020 13:17
Son dakika haber! 'Efsane Cuma' 23 Kasım'da başlıyor, System.String[]

Son dakika haberler... ticaret platformu Hepsiburada, 40'a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 40'a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. 23 Kasım'da başlayacak olan alışveriş günlerinde büyük indirimlerin olacağı bildirildi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 40'a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma'nın 23 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Gebze'de 100 bin metrekare alana kurulu operasyon merkeziyle hazırlık sürecini tamamladığını aktardı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Yılın en avantajlı gününde müşterilerine on binlerce iş ortağı ile mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kolları sıvayan e-ticaret platformu, bu önemli günü unutulmaz indirim ve kampanyaların yanı sıra, kusursuz operasyonları ve finansal destek hizmetleriyle de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Milyonlarca ürün, 'Efsane Cuma' için depolandı. Platformuda yer alan on binlerce iş ortağı ve marka bugüne özel olarak hazırlıklarını tamamladı" denildi.

Sipariş verilecek ürünlerin yüksek önlemler altında dezenfekte edilip, paketlenip müşterilere ulaştırılacağı dile getirildi. Müşterilere siparişlerinin hızlı ve güvenilir şekilde ulaştıracağı vurgulandı. Türkiye'nin 81 iline siparişlerin sorunsuz ulaştırması için planlamaların yapıldığı aktarıldı.

ÇOKLU KREDI KARTI HİZMETİ

Özel proje ekipleri oluşturularak, müşteri iç görü analizleri ve araştırmaları sonucunda kampanya ve indirim planlamalarının yapıldığı söylendi. Müşterilerin tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan 'çoklu kredi kartı' hizmetinden faydalanabileceği bildirildi. Tüketicilerin 36 aya varan vade alternatifleri sunan online alışveriş kredisi seçeneğini kullanarak alışveriş yapabileceği aktarıldı. İndirimler ve stoğu azalan ürünler için alarm servisleri devreye alınarak müşterilerin avantajlardan maksimum yararlanmasının sağlanacağı ifade edildi.

Büyük markalarla sürpriz ürün anlaşmalarının yapıldı, modadan elektroniğe, anne bebek ve çocuk ürünlerinden, beyaz eşyaya, temizlik ve kişisel bakımdan kitap ve kırtasiye ürünlerine kadar 40'ı aşkın kategoride milyonlarca üründe indirimlerin olacağı açıklandı.

'İNDİRİM ALARMI' SERVİSİ DEVREDE

Açıklamanın devamında, "Favori ürünleri efsane indirimlerle hızlıca, tükenmeden almak isteyen müşterileri için 'indirim alarmı' servisini devreye aldı. Buna göre, ürün detay sayfalarında bulunan alarm simgesi tıklanarak 'indirim alarmı kur' butonu ile kullanıcılar istediği 10 ürüne özel indirim alarmı kurabilecek. Bu ürünler indirime girdiği anda müşterilere bildirim yoluyla bilgi verilecek. Müşteriler alarm kurdukları ürünleri 'Listelerim' sayfasından görüntüleyip yönetebilecekler. Bu servisten faydalanabilmek için kullanıcıların Hepsiburada uygulamasının son sürümünü cihazlarında güncellemiş olmaları gerekiyor. Sunulan yeni servisler kapsamında ayrıca müşterilere listeye ekledikleri ve stoğu azalan ürünler için de otomatik bilgilendirme yapılacak. Böylece Efsane Cuma'da beğenilen ürünler kaçırmadan sipariş edilebilecek" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SENE EFSANE CUMA'DA NELER OLMUŞTU?

Şirket geçen yılın verilerini ise şöyle açıkladı:

"En çok rağbet edilen kategoriler Sağlık ve Temizlik Ürünleri, Temel Tüketim ve Anne & Bebek & Oyuncak kategorileri oldu. En çok talep gören ürünler akıllı telefon, elektronik diş fırçası, bilgisayar, akıllı bileklik gibi elektronik aletler oldu. En çok alışveriş yapılan saat 24.00 olarak gerçekleşti. Efsane Cuma alışverişinin yüzden 60'ından fazlası İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya, Mardin gibi Anadolu illerinden geldi. Dakikada bin 500'ün üzerinde ürün sipariş verildi.12 milyon ziyarete ev sahipliği yapıldı. Efsane Cuma haftasında site trafiği, müşteri sayısı ve sipariş sayısı 8 kata kadar artış gösterdi."


Son dakika haber! 'Efsane Cuma' 23 Kasım'da başlıyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! 'Efsane Cuma' 23 Kasım'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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