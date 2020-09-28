Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek - Son Dakika

Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek

Son dakika gündem haberi... Ege Üniversitesi (EÜ), kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel desteğini sürdürüyor.

Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ), kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel desteğini sürdürüyor. Korona virüsü sürecinde Azerbaycanlı hekimlere eğitim veren Ege Üniversitesi, şimdi de Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile ziraat mühendisliği alanında Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programını hayata geçirdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaşanan son olaylardan dolayı Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtirken, iki ülke arasındaki bilimsel ve akademik iş birliğinin artarak süreceğini belirtti.

"İki Devlet, Tek Millet" ülküsü ile her konuda Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı. Budak, "Türkiye olarak tek vücut, kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" diyerek, "Ege Üniversitesi olarak kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizi her zaman iyi tutuyoruz. Sürekli bilgi paylaşımı ve iş birliği içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Necdet Budak, pandemi sürecinde, Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere Ege Üniversitesi bünyesinde eğitimler verdiklerini ifade ederek, "Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hekimler, tüm kişisel koruyucu ekipman ile araç ve gereçlerle Azerbaycan'a döndüler. Azerbaycan'da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında eğitimler vermeye başladılar. Yine Ziraat Fakültemiz bünyesinde Azerbaycanlı akademisyenlere tarım eğitimi kursu verdik. Azerbaycan'ın ilk izsiz tiroid ameliyatı, Egeli akademisyenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Azerbaycan'a olan bilimsel desteğimiz sürekli artarak devam edecek. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yaptığımız bu protokol de önemli işbirliklerimiz arasında yerini aldı. Tıp Fakültesi akademisyenlerimiz, önümüzdeki süreçte Azerbaycan'a giderek bilimsel birikimlerini kardeşlerimize aktaracaklar" diye konuştu.

Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı

Öte yandan Ege Üniversitesi, ziraat mühendisliği eğitimi alanında Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Türkiye'de ilk "uluslararası" ziraat mühendisliği eğitim programı protokolü, Ege Üniversitesi(EÜ) ve Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında yapıldı. Protokol kapsamında, Türkiye'nin ikinci kurulan ziraat fakültesi olan EÜ Ziraat Fakültesi ile Azerbaycan'da tek tarım üniversitesi olarak faaliyet gösteren Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi arasında ziraat mühendisliği alanında "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" hazırlanıp, YÖK tarafından onaylanarak hayata geçirildi.

EÜ'nün eğitim-öğretim modeli kullanılacak

Protokol ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Uluslararası platformda öncü nitelikte olacak ve 'Ziraat Mühendisliği Alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı' adıyla gerçekleşen bu protokol, EÜ Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim programlarına eşdeğer ve eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu kapsamda Ege Üniversitesinin eğitim-öğretim modeli, EÜ Ziraat Fakültesinin müfredatı ve eğitim planları, yöntemleri ve ölçme-değerlendirme uygulamaları kullanılacak. Fakülte bünyesinde görevlendirilen öğretim üyesi ve elemanları Azerbaycan'da verilecek eğitime katılacaklar ve ADAU'nun fiziki altyapısı ve sosyoekonomik olanaklarından yararlanacaklar. Benzer biçimde 4. yıl eğitimleri için üniversitemize Azerbaycan'dan gelecek öğrenciler de üniversitemiz bünyesindeki tüm imkanlardan yararlanabileceklerdir" diye konuştu.

"İki Devlet, Tek Millet ülküsünü daha da perçinleyecek"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle devam etti:

"Harita üzerinde var olan coğrafi sınırlara rağmen, 'İki Devlet, Tek Millet' ülküsünde pek çok alanda birlikte hareket eden Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak bir tarihe sahip olması, iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanları düzeyinde iş birliği protokolü çerçevesinde her iki ülkenin de geleceğe olan yatırımlarını sistematik yaklaşımlar ile iş birliklerini perçinlemek istemesine sebep olmuştur. Hayata geçirilmesi planlanan bu eğitim programı iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesi, kuvvetlendirilmesi ve iş birliklerinin çoğaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte alanında faaliyete geçecek 'ilk uluslararası' eğitim programı olması, üniversitemizin kendi bilgi birikimini ve tecrübesini ihraç edebilen bir kurum niteliği kazanması açısından da ülkemiz ve Ege Üniversitesi ailesi için bir gurur kaynağıdır" dedi. - İZMİR

Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek
Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek
Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek

Ege Üniversitesi, Azerbaycan, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ege Üniversitesinden kardeş ülke Azerbaycan'a bilimsel destek - Son Dakika

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