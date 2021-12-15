Son dakika haber: Eğitim-Bir-Sen Elazığ şubesi: Bakan Yardımcısı'ndan sonuca ulaşması için adım atılmasını istedik - Son Dakika

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Milli Eğitim Bakan (MEB) Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili 'yi ziyaret etti. Bahşi, "Şehrin beklentisini, ihtiyacın aciliyetini kendisiyle paylaştık. Talebimizi Sayın MEB Bakan Yardımcısı Bilgili'ye ileterek, deprem öncesi başlayan, depremden sonra daha da yoğunlaşan mücadelemizin bir sonuca ulaşması için adım atılmasını istedik" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, yaptığı yazılı açıklama, gerekli adımların atılması için çağrıda bulunduklarını belirtti. İmza kampanyası düzenlediklerini de ifade eden Bahşi, "Başta sendikamız olmak üzere ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının, halkımızın ve eğitim çalışanlarının talebini, bu talebin somut karşılığı olan binlerce imzayı Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ederek, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ile birlikte MEB Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Emre Bilgili'yi ziyaret ettik. Şehrin beklentisini, ihtiyacın aciliyetini kendisiyle paylaştık. İlimizin ve camiamızın amaca hizmet edecek bir öğretmenevine kavuşmasının yanı sıra, son 20 yıl içerisinde dört defa bina değiştiren, adeta göçebe hayatı yaşayan il Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin çok zor şartlarda çalıştığı, konumu itibarıyla ulaşım problemi olan hizmet binasının da uygun bir yerde en kısa zamanda inşa edilmesi talebimizi de Sayın Bilgili'ye ileterek, deprem öncesi başlayan, depremden sonra daha da yoğunlaşan mücadelemizin bir sonuca ulaşması için adım atılmasını istedik. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, şehrimizin ve hassaten eğitimcilerin bu sorununu görmesini, çözüm konusunda irade ortaya koymasını bekliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, yarınlarımız için gecesini gündüzüne katan eğitim çalışanlarımız da bu şehirde yaşayan insanlar da yeni bir öğretmenevini sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

- Ankara