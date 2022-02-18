Son dakika haber! Eğitim ve Araştırma hastanesi'nde yangın - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Öğle saatlerinde hastane alt katlarından yükselen dumanları farkedenler hastane personeli konuyu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri hastane çamaşırhanesinde meydana gelen yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, hastane içine kadar gelen duman kısa süreli paniğe neden oldu. - ÇORUM