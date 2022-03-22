Son dakika haber | EGM'den "NARKONET-7" operasyonları: 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | EGM'den "NARKONET-7" operasyonları: 48 şüpheli yakalandı

22.03.2022 18:30
Son dakika haber | EGM'den "NARKONET-7" operasyonları: 48 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortaklığıyla, 29 ilde "NARKONET-7" ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıcı ürün satışı yapan yerlere operasyonlar yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortaklığıyla, 29 ilde "NARKONET-7" ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıcı ürün satışı yapan yerlere operasyonlar yapıldı. 2 ayrı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca "NARKONET-7" ve "Kolaylaştırıcı Ürün Satışı" operasyonları gerçekleştirildi. İnternet üzerinden söz konusu suçu işlediği tespit edilen 72 şüpheliye yönelik 27 ilde gerçekleştirilen "NARKONET-7" operasyonu kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanırken, 24 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Çok sayıda madde ve malzeme ele geçirildi

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ürün satışı yapan yerlere yönelik yapılan NARKOTEK operasyonlarda adli işlem uygulanan şüphelilerden 39'unun ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 gram esrar, 40 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 6 gram metamfetamin, 357 adet bong, 657 adet grinder, 324 adet pipe, bin 225 adet üzerinde kenevir figürü bulunan hediyelik eşya, 47 adet kenevir figürü bulunan tekstil ürünü, 8 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 2 bin 200 adet dolu makaron, 3 adet ruhsatsız tabanca, bir adet av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlere önem verildi

Toplam 29 ilde 96 adrese yönelik 242 ekip, 685 personel ve 2 narkotik detektör köpeğinin katılımıyla yapılan "Kolaylaştırıcı Ürün Satışı" Operasyonu ise özellikle hediyelik ürün satışı yapan yerler ve tobacco shop olarak ifade edilen tütün dükkanları başta olmak üzere çoğunlukla gençlerin yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve merkezi yerlerde bulunan iş yerleri ve seyyar tezgahlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasına yarayan çeşitli malzemelerin satıldığı yerlere yönelik gerçekleştirildi. - ANKARA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | EGM'den 'NARKONET-7' operasyonları: 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | EGM'den "NARKONET-7" operasyonları: 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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