Son dakika haber... EGM'den, yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım videosu
Son dakika güncel haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım filmi ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"a ait tanıtım videosu hazırlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı
Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım filmi ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"a ait tanıtım videosu hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:25 Kaynak: AA
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