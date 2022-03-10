Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ

10.03.2022 11:49

Son dakika gündem haberine göre KONYA'da kopya çekmek amacıyla gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için 'wi-fi' internet sağlayıcı ve kulağındaki gizli kulaklıkla ehliyet sınavına giren T.Y. (23), polis tarafından yakalandı.

KONYA'da kopya çekmek amacıyla gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için 'wi-fi' internet sağlayıcı ve kulağındaki gizli kulaklıkla ehliyet sınavına giren T.Y. (23), polis tarafından yakalandı. T.Y.'ye 8 bin lira karşılığında sesli ve görüntülü düzeneği hazırlayan H.A. (44) ve İ.A. (23) da Adana'da yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 8 Mart günü besicilik yapan T.Y.?nin 'B' sınıfı sürücü belgesi almak için girdiği ehliyet sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmeye çalıştığı bilgisini aldı. Sınavın yapıldığı salona giden polis, T.Y.'nin yapılan üst aramasında kopya çekmek için gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği ve kendisine cevapları söyleyeceği kişilerle temasa geçmek amacıyla 'wifi' internet sağlayıcı, cep telefonu sim kartı ve kulağındaki gizli kulaklık ele geçirdi. T.Y.'nin gömleğinin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın diye de kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. T.Y., gözaltına alındı.

T.Y. emniyetteki ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında 2 kişiden aldığını söyledi. T.Y.'nin ifadesi doğrusunda H.A. ve İ.A. Adana'da bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 ses alıcı kulaklık, 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi. 3 kişi, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ
Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ

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Hisarcık, Ehliyet, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! EHLİYET SINAVINA, GÖMLEĞİNİN KOL DÜĞMESİNDEKİ GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİYLE GİRDİ - Son Dakika
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