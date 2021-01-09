Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

09.01.2021 18:07

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da düzenlenen ehliyet sınavında bir düzenekle kopya çekme teşebbüsünde bulunan S.K. ve C.B. polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da düzenlenen ehliyet sınavında bir düzenekle kopya çekme teşebbüsünde bulunan S.K. ve C.B. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kazağının iç tarafına gizlenmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan bir düzenek ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) kopya çekmeye teşebbüs eden S.K. ve C.B, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kazağının iç tarafına gizlenmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, bir sürücü kursuna sadece para yatırdıklarını ve hiç eğitim almadan sınava girişe hak kazandıklarını, ayrıca kendilerine bir hesap numarası verildiği ve o hesap numarasına S.K.'nin 4 bin lira, C.B'nin ise 6 bin lira para yatırdığı ortaya çıktı.Şüphelilerle ilgili adli işlemin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sosyal medya üzerinden tanıştığı saplantılı hemcinsi hayatını zindana çevirdi Sosyal medya üzerinden tanıştığı saplantılı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Antalya, Ehliyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu
19:26 Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu
19:24 82 yıllık fotoğraftaki detay sosyal medyayı karıştırdı: Gelecekten mi geliyor?
19:19 82 yıllık fotoğraftaki detay sosyal medyayı karıştırdı: Gelecekten mi geliyor?
18:51 Küme düşen takımdan TFF'ye ilginç başvuru! Talepleri akıllara durgunluk verdi
18:47 Küme düşen takımdan TFF'ye ilginç başvuru! Talepleri akıllara durgunluk verdi
18:33 THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
18:32 THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
18:22 Güney Kore'de Suç Hikayelerine Hayranlık Besleyen Kadın, Merak Ettiği İçin Cinayet İşledi
18:17 Kurbanını parça parça doğrayıp valize koyan kadın katil, tüm bunları merakından yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 19:40:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement