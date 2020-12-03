Son dakika haber! Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı
03.12.2020 18:17
Son dakika haberler: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü, minibüsüyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü, minibüsüyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı.
R.A'nın kullandığı 20 AEJ 535 plakalı minibüs, Bozburun Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büroda görevli İbrahim Ç. idaresindeki 20 ABN 762 plakalı sivil ekip aracına çarptı.
Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
Alkollü olduğu ve bir süre önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen sürücü, polislerden özür dileyerek pişmanlığını dile getirdi.
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