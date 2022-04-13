Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI

13.04.2022 13:28

Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershane çıkışında skuter ile evine dönen lise son sınıf öğrencisi iki genç kıza çarptı.

GAZİANTEP'te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershane çıkışında skuter ile evine dönen lise son sınıf öğrencisi iki genç kıza çarptı. Kazada, liseli kızlardan Ezgi Alya Yiğit (17) hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yaralandı.

Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı skutere binerek evlerine doğru gitmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, skuter kullanan iki arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı. Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu. Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI
Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI
Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI

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Otomobil, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ EZGİ ÖLDÜ, ŞİMAL YARALI - Son Dakika
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