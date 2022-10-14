Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı

Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı

DÜZCE - Düzce'de otoyola giren tırı polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Polis dur ihtarına uymayıp kaçan tır sürücüsü için polis ekipleri seferber oldu. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan tırda narkotik köpeği arama yaptı. Sürücüsü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Gölyaka gişelerinden otoyola giren Mehmet Y. idaresindeki 54 ABP 332 plakalı tırın sürücünün durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçmaya başladı. Bölge trafik ekiplerini peşine takan tır yaklaşık 35 kilometre kaçtı. Tırın peşindeki polisler tırın lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Gümüşova rampaları mevkiinde başka bir polis ekibinin yolu kapatmasıyla durdurulan tırda sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 35 kilometre boyunca polisten kaçan tır sürücüsü Mehmet Y. ile yanında bulunan Ferhat A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken sürücüye 45 bin 645 TL para cezası uygulandı.

Narkotik köpeği arama yaptı

Diğer taraftan güçlükle durdurulan tırda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Ancak yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.