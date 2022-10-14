Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı

14.10.2022 18:50

Son dakika haber: Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı Düzce'de otoyola giren tırı polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurmak istedi.

Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı

DÜZCE - Düzce'de otoyola giren tırı polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Polis dur ihtarına uymayıp kaçan tır sürücüsü için polis ekipleri seferber oldu. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan tırda narkotik köpeği arama yaptı. Sürücüsü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Gölyaka gişelerinden otoyola giren Mehmet Y. idaresindeki 54 ABP 332 plakalı tırın sürücünün durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçmaya başladı. Bölge trafik ekiplerini peşine takan tır yaklaşık 35 kilometre kaçtı. Tırın peşindeki polisler tırın lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Gümüşova rampaları mevkiinde başka bir polis ekibinin yolu kapatmasıyla durdurulan tırda sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 35 kilometre boyunca polisten kaçan tır sürücüsü Mehmet Y. ile yanında bulunan Ferhat A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken sürücüye 45 bin 645 TL para cezası uygulandı.

Narkotik köpeği arama yaptı

Diğer taraftan güçlükle durdurulan tırda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Ancak yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı Rize haber... Rize'de kadınlara 'en iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi Rize haber... Rize'de kadınlara 'en iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Kaynak: İHA

Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:19:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement