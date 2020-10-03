Son dakika haberleri! İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu
Son dakika haberler... İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı.
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekipler Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultangazi, Kağıthane, Beykoz, Esenyurt, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda örgütle ilişkisi olduğu düşünülen dokümanlara el konuldu. Adreslerde yakalanan 14 kişi şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
- İstanbul
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