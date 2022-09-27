Son dakika haberi | (Ek bilgiyle) Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | (Ek bilgiyle) Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı

27.09.2022 11:17
Son dakika haberi | (Ek bilgiyle) Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberler: BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendi.

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybederken Ali K. yaralandı.

Olay saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümü girişi önünde yaşandı. İddiaya göre Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Emir N. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları hastanenin önünde beklediği sırada otomobile gelen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. yaralandı. Aziz Atacan Gamsızoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

OLAYA KARIŞAN OTOMOBİL AVCILAR'DA BULUNDUBakırköy'de hastane önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler geldiklerini otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda otomobilin Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde park halinde olduğunu gördü. Otomobilde mermi deliklerinin olduğu, sağ ön yolcu camının kırık olduğu, sağ arka lastiğinin patlak olduğu arka koltukta kan izlerinin olduğu görüldü. Otomobil incelenmek üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen F.M.'nin yakalama çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | (Ek bilgiyle) Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | (Ek bilgiyle) Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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