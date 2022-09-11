Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı

11.09.2022 15:19
Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da evli çift arasında başlayan tartışma, ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

BAĞCILAR'da evli çift arasında başlayan tartışma, ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların sokakta havaya ve birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada, 9 kişi gözaltına alındı.

Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta dün akşam saatlerinde Ö.Ç. ve eşi S.Ç. arasında tartışma yaşandı. Eşler arasındaki tartışma büyüyünce, Ö.Ç.'nin aile üyeleri saat 23.30 saatlerinde evin bulunduğu sokağa gelerek, havaya ateş açtı. O sırada evde bulunan S.Ç.'nin ailesi de silahlarıyla sokağa indi. Aileler birbirlerine ve havaya ateş edince, sokak savaş alanına döndü. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silah kullandığı tespit edilen Ö.Ç.(28), E.Ç.(27), V.Ç.(19) ile olaya karışan, R.Ç.(59), M.Ç.(61), S.Ç.(30), C.Y. (35), C.Y.(27) ve F.Ç.(34) gözaltına alındı. Kavgada kullanılan silahlara da el konuldu. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınıyor.

Öte yandan bir mahalle sakini, iki aile arasındaki silahlı kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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