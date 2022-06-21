Sinanoba Mahallesi'nde dün Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan kafede iki grup öğle saatlerinde "Niye bakıyorsun?" diyerek tartışmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Akşam tekrar kafeye gelen grup, tartıştıkları kişileri buldu. Yeniden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı - Son Dakika

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