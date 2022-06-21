Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı

21.06.2022 15:13
Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı

Son dakika haberleri... BÜYÜKÇEKMECE'de dün öğle saatlerinde iki grup arasında yaşanan yan baktın tartışması, akşam silahlı kavgaya dönüştü.

BÜYÜKÇEKMECE'de dün öğle saatlerinde iki grup arasında yaşanan yan baktın tartışması, akşam silahlı kavgaya dönüştü. 9 kişinin yaralandığı olayda, polis 14 kişiyi gözaltına aldı.

Sinanoba Mahallesi'nde dün Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan kafede iki grup öğle saatlerinde "Niye bakıyorsun?" diyerek tartışmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu.  Akşam tekrar kafeye gelen grup, tartıştıkları kişileri buldu. Yeniden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


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Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı - Son Dakika
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