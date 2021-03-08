Son dakika haber... Ekipleri alarma geçiren olay - Son Dakika

Son dakika haber... Ekipleri alarma geçiren olay
08.03.2021 13:12
Son dakika haberlerine göre Bilecik'te tır yangını ihbarı alan polis ve itfaiye ekipleri alarma geçerken, olayın ufak çaplı ot yangını olduğu anlaşıldı.
Bilecik'te tır yangını ihbarı alan polis ve itfaiye ekipleri alarma geçerken, olayın ufak çaplı ot yangını olduğu anlaşıldı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Çelebi caddesi Yuvam sokak üzerinde bulunan tır ve kamyon otoparkında alevleri görev vatandaşlar durumu bir araç yangını olarak anlayarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri olay yerine kısa zamanda ulaştı. Yapılan araştırma sonucu olay yerinde herhangi bir araç yangınına rastlamayan ekipler, mahalle sakininin temizlik amaçlı toplanılan ot ve fidanları yaktığı anlaşıldı. - BİLECİK
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