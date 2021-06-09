Son dakika haber: Ekmek yapılırken çıkan yangın evdeki eşyaları kül etti - Son Dakika

Malatya'da bir evde ekmek yapılırken meydana gelen yangında evdeki beyaz eşyalar ile oturma grubu kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kale ilçesi Bent Mahallesi'ndeki Ş.K. isimli şahsın evinde meydana geldi. İddiaya göre, evde sobada ekmek yapıldığı esnada ısınan borunun çatı tahtalarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangında televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve oturma grubu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA