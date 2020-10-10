Son dakika haber: Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Edirne'ye 37 milyon 773 bin lira sosyal destek - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Edirne'de 64 bin 871 kişiye, 37 milyon 773 bin lira sosyal destek yardımı yapıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, salgından dolayı ekonomik zarar gören vatandaşlara gerekli desteklerin verildiğini belirtti.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle salgının ekonomik etkilerinin en aza indirilmeye çalışıldığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında hali hazırda düzenli sosyal yardım alan 12 bin 534 haneye, Faz 2 kapsamında ise 5 bin 887 haneye ödeme yapıldı.

3'üncü Faz kapsamında ise 10 bin 288 haneye biner lira sosyal ekonomik destek yardımı yapılmış olup, 10 Mart-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Edirne il merkezi ve ilçelerinde toplamda 28 bin 709 haneye biner lira sosyal ekonomik destek yardımı yapıldı. Edirne Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Edirne'de 31 bin 226 kişiye 8 milyon 460 bin lira nakdi yardım, gıda, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için 4 bin 936 kişiye 604 bin liralık ayni yardım yapıldı."

İba, pandemi sosyal destek başvurularının "E-Devlet" sistemi üzerinden devam ettiğini de belirtti.