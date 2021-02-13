Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı

13.02.2021 17:44

Son dakika haberleri: Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, ambulans helikopterler İstanbul'a nakledildi.

Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı

EDİRNE - Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, ambulans helikopterler İstanbul'a nakledildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, söz konusu hasta önce ambulansla hastaneden ambulans helikoptere getirildi ve ardından ambulans helikopter İstanbul'a sevk için havalandı.

Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı
Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı
Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı
Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı

Devlet Hastanesi, İstanbul, Ambulans, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool, deplasmanda Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu
Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı         
17:41
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem         
17:23
Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti         
16:31
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulan talihsiz adam, yaşamını yitirdi Domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulan talihsiz adam, yaşamını yitirdi         
15:45
Kick boks sporcusu Betül Tüysüz, 13 gün önce ortadan kayboldu Kick boks sporcusu Betül Tüysüz, 13 gün önce ortadan kayboldu         
15:25
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
İstanbul'da iki kuzen alevlere teslim olan daireden son anda kurtarıldı İstanbul'da iki kuzen alevlere teslim olan daireden son anda kurtarıldı         
13:57
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu         
11:06
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 18:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei