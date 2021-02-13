Son dakika haber... Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı - Son Dakika

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Eksi 2 derecede hasta nakli için havalandı

EDİRNE - Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, ambulans helikopterler İstanbul'a nakledildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, söz konusu hasta önce ambulansla hastaneden ambulans helikoptere getirildi ve ardından ambulans helikopter İstanbul'a sevk için havalandı.