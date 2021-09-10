Terör örgütü El Kaide üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, terör örgütü El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli, Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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