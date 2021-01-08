Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı

08.01.2021 09:48
Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı, System.String[]

Son dakika haber: Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 AGB 601 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

İkinci kaza ise, Elazığ- Bingöl Karayolu 85'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. yönetimindeki 23 DZ 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Her iki kazada da yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri gerekli yol tedbirlerini alarak, kazalarla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı
Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı

Diyarbakır, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 5 yaralı - Son Dakika


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