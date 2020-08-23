Olay, dün merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen O.G., C.G. ve M.G. şehir dışına kaçarken ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:05

Kaynak: DHA

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