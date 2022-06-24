Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj paket ve kutular halinde piyasa değeri 510 bin lira toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
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