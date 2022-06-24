Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı

24.06.2022 13:15

Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj paket ve kutular halinde piyasa değeri 510 bin lira toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

YORUMLAR
500
3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı Son dakika gündem: Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement