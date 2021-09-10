Son dakika haber! Elazığ'da "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle Valilik Meydanı'nda organize edilen festival 3 gün devam edecek.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyle start alan festival kapsamında kurulan köfte ekmek ve gıda ürünlerinin yer aldığı stantlara ilgi gösterildi.

Festivale katılan Elazığ Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile oda başkanı Zülfü Tarhan, stantları gezerek köfte ekmek ile yöresel ürünlerden tattı.

Tarhan, yaptığı açıklamada, bu yıl köfte ekmek festivalinin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalle amaçlarının kente mal olmuş meşhur salçalı köfte ile diğer yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak herkesin bu lezzetleri tatması olduğunu ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi alanda ilimizin gastronomisini tanıtan birçok firmamız var. Burada badem şekerimizden tutun orciğimizden, pestilimizden, vişneli dondurmamızdan ve adına festival düzenlediğimiz salçalı köftemize kadar birçok yöresel ürünümüzü sergiliyoruz. Festivalde ziyaretçilerimizi ağırlayacağız, konserlerimiz olacak. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz."

Salçalı köftenin Elazığ'a has bir lezzet olduğunu vurgulayan Tarhan, "Meşhur salçalı köftemiz yapımıyla, sunumuyla ve en önemlisi lezzetiyle tamamen Elazığ'ımıza has bir köfte çeşidi. Türkiye'nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet, böyle bir köfte yok. Dolayısıyla bunun en büyük özelliği salçalı olması, yine bizim Elazığ'ımıza özgü bir karışımla hazırlanması ve bizim bölgedeki kırsal alanlarda otlanmış hayvanın etinden yapılması bu köftenin en büyük özelliklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.