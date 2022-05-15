Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.05.2022 13:16
Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da inşattan hırsızlık yaptıkları sırada polisi fark ederek kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alının 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da inşattan hırsızlık yaptıkları sırada polisi fark ederek kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alının 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdikleri önleme faaliyetleri sırasında bir inşaattan hırsızlık yapan şahıslar, ekipleri fark ederek olay yerinden araç ile kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından araç durdurularak içerisindeki F.K. (35), H.Z. (38) ve B.A. (38) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500
Elazığ'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı Elazığ'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:24 Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu!
17:21 Tatil merkezi Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
17:16 Korkulan hastalık 2 can aldı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde, Sivas'tan sonra bir ölüm de Tokat'ta yaşandı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement