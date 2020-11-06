Son dakika haber! Elazığ'da 300 çocuk, İzmir'deki depremzedeler için mektup yazdı - Son Dakika

ELAZIĞ'daki 300 depremzede çocuk, topladıkları oyuncak ve yazdıkları mektupları, İzmir'deki depremde etkilenen akranlarına gönderdi.

Elazığ Genç Kızılay Fırat Üniversitesi Topluluğu tarafından 'Elazığ'dan mektup var' projesi kapsamda kentteki 300 depremzede çocuk, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara mektup yazıp, oyuncak gönderdi. Toplanan mektup ve oyuncakların Kızılay gönüllüleri tarafından paketlenip kolilere yerleştirilerek İzmir'e ulaştırılacağını söyleyen Genç Kızılay Fırat Üniversitesi Topluluğu Başkanı Furkan Cora, "24 Ocak 2020'de Elazığ'da da büyük bir deprem yaşanmıştı. Bu kapsamda biz İzmir'deki çocuklarımıza Elazığ'daki çocuklarımızın mektup ve oyuncak yollaması için kampanya başlattık. Elazığ'dan mektup var kampanyası kapsamında, İzmir'deki kardeşlerine destek olan Elazığlı kardeşlerimiz mektupların yanına oyuncaklar da yolladı. Umuyoruz ki İzmir'deki çocuklar bu mektupları ve oyuncakları gördüklerinde mutlu olurlar aynı zamanda yalnız olmadıklarını hissederler" dedi.İzmir'deki akranları için mektup yazan Elazığlı depremzede Yunus Emre Barin (7), "Evimiz depremde ağır hasarlı olduğu için çadırda kaldık ve bunun için İzmir'dekileri çok iyi anlıyorum. Oradaki çocuklara oyuncak, mektup ve çay gönderdim. Sakın korkmasınlar her zaman yanınızdayız biz" diye konuştu.