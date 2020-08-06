Son dakika haber: Elazığ'da bahçe yangını - Son Dakika

Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mustafa Demirel Mahallesi'nde kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:47

Kaynak: AA

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