Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu

28.04.2022 13:59
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Toplanan yüzlerce dilenciye işlem yapıldı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca günde 200'e yakın dilenci toplayan ekipler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan yüzlerce dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine 204 TL para cezası kesildi. En büyük sorumluluğun vatandaşlarda olduğunu aktaran Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehirde dilencilerin arttığını aktaran Zabıta Müdürü Murat Ayaz, "Biz de günlük yaklaşık 200 dilenci topladık. Işıklarda, merkezde, cami ve AVM önünde toplayarak üst araması yaptık. Daha sonra Kabahatler Kanuna göre işlem yapıyoruz. Ancak yeterli değil. Burada en büyük görev şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza düşüyor. Dilencilere para vermemeleri gerekiyor. Verildiği sürece kontrol altına alamıyoruz. Sürekli aynı şey. Şikayet eden de vatandaş, para veren de vatandaş. Burada biz çok mustaribiz. Yaptığımız işlemlerin tamamı, vatandaşların para verdiği sürece bir fayda sağlamıyor. Ramazan ayının son günleri de yoğun bir çalışma başlattık. Ekiplerimizin tamamını bu işe yönlendirdik. Bu işi çözebilmemiz için burada en büyük görev vatandaşımıza düşüyoruz. Vatandaş bize yardım ederse bu işin üstesinden geleceğiz. Bu çocukları getirip burada ücretle çalıştırıyor. Vatandaşımız bunun farkında değil. Bunlara itibar etmesinler, para vermesinler, memurlara yardımcı olsunlar. Bugün de yine topladık. İşlem yaptık ve üstlerini aradık" diye konuştu. - ELAZIĞ

Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu
Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu

YORUMLAR
500
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor Akşehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Elazığ'da bayram öncesi dilenci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement