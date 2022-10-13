Son dakika haberi... Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

13.10.2022 23:08

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, kafede buluşan O.D., A. Y. ve Yusuf D. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Yusuf D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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