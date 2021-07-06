Son dakika haberi! Çobanlık yapan 2 çocuğun cesedi baraj gölünde bulundu - Son Dakika

Elazığ'da çobanlık yapan 2 çocuğun cesedi Keban Baraj Gölü'nde bulundu.

Şehsuvar köyü yakınlarında hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer'in (17), kıyafetlerini baraj gölü kıyısında bulan ve bir süre haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu olay yerine çağrılan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, çalışma başlattı.

Dalgıçlar, yaptığı çalışma sonucunda Çetinkaya ile Yücer'in cansız bedenini sudan çıkarttı.

Çobanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.