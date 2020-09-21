Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme planlarını açıkladığı konutlar drone ile görüntülendi Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı.

Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme planlarını açıkladığı konutlar drone ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı. Bu konutların da tamamlanmasıyla kısa sürede hak sahiplerine verilecek daire sayısı bin 341'e yükselirken,yıl sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 bin civarında konutun inşa edilmesi için depremin hemen ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda şehir merkezinde tamamlanan Dilek ile Petek Sitelerinin olduğu yerde 179 daire ve Bizmişen bölgesinde ise 781 daireli konutlarının ardından Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 32 bloktan oluşan 381 konut, 1 Cami ve 10 iş yerinin inşaatı bitti. Peyzaj çalışmalarının yapıldığı beldede, kısa süre içerisinde hak sahibi vatandaşlara evlerin teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Yapılan konutlar hakkında bilgi veren Saha Şefi Taha Selvi, " 24 Ocak Elazığ depreminin hemen akabinde Yazıkonak'taki projemize başladık. Projemizde 225 tane 2+1, 156 tane de 3+1 daireler bulunuyor. Ayrıca bir adet cami ve 10 dükkan bulunmaktadır. Projelerimiz 6 ay süre içerisinde hızlı bir şekilde yapımına başladık ve 6 aydan önce tamamladık. 17 Eylül itibariyle de geçici kabul süreci başlatılacaktır. 20-25 gün içerisinde dolgun peyzaj, sosyal alanlar, parklar ve açık oto parklarıyla güzel bir projeyi hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Sahada 500 kişi ile çalışma yaptıklarını aktaran Selvi, "Totalde ise burada bin kişi çalıştı. Kış gelmeden depremzede vatandaşlara, evlerine yerleştirmeyi umut ediyoruz. İnşallah 20 gün içerisinde hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Şuanda projemiz tamamlanmış olup peyzaj çalışmaları yapılmaktadır. Burası Elazığ'da Sürsürü ve Bızmişen'den sonra üçüncü başlayan ve biten bir proje oldu" diye konuştu.

Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak, Elazığ, konut, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı - Son Dakika


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