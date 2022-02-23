Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı

23.02.2022 19:34

Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede barınan teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ'da, Eren KIŞ-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 870 personel 62 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı

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Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı

Alim Yılmaz, Jandarma, Elazığ, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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