Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi

06.04.2022 00:27

Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi Kentin birçok noktasından görülen yangın dron ile görüntülendi Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi

Kentin birçok noktasından görülen yangın dron ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İki binanın daha çatısına sıçrayan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Bina sakinlerinin tahliye edildiği olayda, ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada ise tüm bina sakinleri tahliye edildi. Alevler kentin birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri 3 noktadan müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın İHA ekibi tarafından dron ile de görüntülendi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını havadan görüntülendi - Son Dakika


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