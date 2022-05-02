Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

02.05.2022 19:11
Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çakıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 HS 145 plakalı hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı
Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı
Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

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Jandarma, Tragger, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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