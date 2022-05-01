Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari otomobil şarampole uçtu. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 23 DJ 094 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)