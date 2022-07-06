Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

06.07.2022 10:42
Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Yıldırım yönetimindeki 23 AV 567 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında Enes Ayaz'ın kullandığı 23 EA 660 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ömer Yıldırım, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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