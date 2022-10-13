Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

13.10.2022 19:52
Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerlerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen N.İ. (21), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan N.İ'nin 6 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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