İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerlerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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