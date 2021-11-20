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Son dakika haber: Elazığ'da jandarma "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Elazığ'da jandarma "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocukların yüzünü güldürdü

20.11.2021 14:29
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika gündem haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde düzenledikleri etkinlikle çocukları mutlu etti.

Elazığ'da jandarma ekipleri, "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde düzenledikleri etkinlikle çocukları mutlu etti.

İl Jandarma Komutanlığınca kırsal mahallerde gerçekleştirilen etkinliklerde ekipler çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Günün anlam ve önemi konusunda çocuklara bilgilendirme de yapan ekipler, toplumun refahını ve mutluluğunu sağlamanın en önemli unsurlarından birinin çocukların mutluluğunu olduğunu belirtti.

Kırsaldaki çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmayan jandarma ekipleri onlara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Son dakika haber: Elazığ'da jandarma Dünya Çocuk Hakları Günü nde çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma Dünya Çocuk Hakları Günü nde çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma Dünya Çocuk Hakları Günü nde çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma Dünya Çocuk Hakları Günü nde çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma Dünya Çocuk Hakları Günü nde çocukların yüzünü güldürdü

Çocuk Hakları Günü, Jandarma, oyunlar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Elazığ'da jandarma 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elazığ'da jandarma "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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