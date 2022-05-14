Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi

14.05.2022 12:17

Elazığ'da jandarma ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda etkinlik gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda etkinlik gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla Genç Osman İşitme Engelliler Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul bahçesinde trafik parkuru kurup öğrencilere trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi veren ekipler, akülü araçlarla uygulama yaptırdı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da öğrencilerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşür verdi.

Yıldız ve ekibi öğrencilerle birlikte işaret diliyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Daha sonra öğrenciler, jandarma ile çizgi film izledi.

Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi
Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi - Son Dakika


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