Son dakika haber | Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son dakika haberler: ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaklara ve doğaya yem bırakarak, bilgilendirici broşür dağıttı.
ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaklara ve doğaya yem bırakarak, bilgilendirici broşür dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için uygulama noktalarında vatandaşlara, hayvanları sahipsiz bırakmamaları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı. Jandarma ekipleri ayrıca, sokaklara ve doğaya sahipsiz hayvanlar için yem bıraktı. Hayvanseverler de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:47 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi