Son dakika haber: Elazığ'da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haber: Elazığ'da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi

Son dakika haberine göre Elazığ'da kaçak olarak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi, bir şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

Elazığ'da kaçak olarak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi, bir şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili Elazığ- Bingöl yolu Gülüşkür mevkinde denetim yaptı. Denetimde ekipler kapalı kasa bir aracı durdurarak incelediğinde kaçak olarak avlanan yaklaşık 450 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi. Balıklara el konulurken, nakliyeyi gerçekleştiren bir şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.


Öteyandan ele konulan balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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