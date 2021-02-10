Son dakika haber: Elazığ'da kaçak kazı operasyonu, 37 adet sikke ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak kazı operasyonu, 37 adet sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 37 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri,kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı.4 şüpheliyi belirleyen jandarma ekipleri, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan A.H., S.A., Ş.H. ve A.E isimli 4 şüpheliyi bulundukları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 adet metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri ve 37 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.