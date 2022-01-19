Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren kar nedeniyle Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yolunda 5 kişi araçta mahsur kaldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişiler yol kontrol noktasına getirilerek ısınmaları sağlandıktan sonra evlerine bırakıldı.
Kaynak: AA
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