Son dakika haber! Elazığ'da kayıp Naile nine bulundu yakınları mutluluk gözyaşı döktü - Son Dakika

Elazığ'da kayıp Naile nine bulundu yakınları mutluluk gözyaşı döktü

ELAZIĞ - Elazığ'da 87 yaşındaki alzheimer hastası Naile Boydak,sabah kayıp oldu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu dağlık alanda bulundu.Naile ninenin bulunduğunu gören yakınları mutluluk gözyaşı döktü.

Olay, merkeze bağlı Kavakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki alzheimer hastası Naile Boydak, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, önce kendi imkanları ile arama yaptı sonuç alınamayınca durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine bölgeye iz takip köpeği, drone ile birlikte çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından sahada 3 saatlik arama sonucunda Naile nine, evinden 2 kilometre uzaklıkta dağlık alanda otururken bulundu.Yürüyecek durumda olmayan Boydak, yakınlarına teslim edilerek eve götürüldü, bura da da sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Öteyandan, Naile nineyi gören yakınları duygu dolu anları yaşadı, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.