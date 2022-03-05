Son dakika haber! Elazığ'da kına eğlencesinde kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haber! Elazığ'da kına eğlencesinde kavga: Ortalık savaş alanına döndü

05.03.2022 14:07
Son dakika haber! Elazığ'da kına eğlencesinde kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi... Elazığ'da, kına eğlencesinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Elazığ'da, kına eğlencesinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silahın da kullanıldığı kavgada eğlencede bulunan bir grup, aracın üzerine çıkarak camı kırıp içindeki şahsı çıkarmaya çalıştı. Yaşanan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam kına eğlencesinin olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gruplar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yaşanan kavganın ardından araca binerken, gruptaki diğer kişiler de aracın etrafını sardı. Aracın içine saklanan şahıs camdan çıkardığı pompalı tüfekle etrafa ateş açarken, öfkeli grup da şahsı çıkarmak için otomobilin üzerine çıkıp camları kırdı. Linç girişiminin yaşandığı kavgada araçtaki şahıs, otomobili sürerek olay yerinden uzaklaşırken, olayda bazı kişilerin sinir krizi ve baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Olayda güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına alırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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Elazığ, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Elazığ'da kına eğlencesinde kavga: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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