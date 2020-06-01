Son dakika haber: Elazığ'da Kovid-19 denetimi yapan polislere vatandaştan tezahüratlı destek - Son Dakika

Elazığ'da normalleşme sürecinde hizmete yeniden başlayan işletmelerde denetim yapan polis ekiplerine, vatandaşlar tezahüratla destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmete açılan restoran, kafe ve çay ocağı gibi işletmelerde denetim yaptı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekiplerin denetim için girdiği bir çay ocağında vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Polise tezahüratta bulunan vatandaşlardan Furkan Ormanoğlu, yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, devletin aldığı bütün tedbirlere uyduklarını söyledi.

Yeniden hizmet vermeye başlayan çay ocağına, çay içmeye geldiklerini ifade eden Ormanoğlu, "Bu esnada polisler içeri girdi. Sağ olsunlar her zaman milletin yanındalar. Bu süreçte sürekli sahada bizler için çalıştılar. Onlar içeri girince şehitlerimizden sonra duygusal bir patlama yaşadık. Bu şekilde destek vermek istedik. Her zaman polislerimizin yanındayız. Onlarda sağ olsun hiçbir zaman varlıkları esirgemediler." diye konuştu.

Çay ocağını işleten Şahan Esin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda yaptıkları temizliğin ardından bugün müşteri kabulüne başladıklarını belirtti.

Tedbirleri işletmesinde uyguladığını dile getiren Esin, "Polis arkadaşlarımız da denetim yaptı. Bütün uyarılarını yaptılar. Hep beraber el ele bu süreci atlatma peşindeyiz. Allah polislerimizden razı olsun. Biz evdeyken onlar dışarıda mücadele ettiler. Azimli bir şekilde çalışıyorlar. Allah onlara güç kuvvet versin." dedi.

Kuaför salonu işleten Kenan Ardıç ise polislerin denetimlerini sürdürdüğünü anlatarak, "Verdiğimiz hizmetten memnun kaldılar. Devletin belirlediği kurallara uyarak çalışıyoruz. Bu krizi bu şekilde atlatabiliriz. Bütün önlemler bizim için, Allah razı olsun. İnşallah en kısa sürede bu dönemi geçiririz." ifadelerini kullandı.

Ekipler, daha sonra kentin işlek caddelerinde araçlarla devriye gezerek işletmelerde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.