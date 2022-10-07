Son dakika haber: Lise içerisinde şüpheli ölüm - Son Dakika
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Son dakika haber: Lise içerisinde şüpheli ölüm

07.10.2022 19:08

Son dakika 3. sayfa haberine göre Lise içerisinde şüpheli ölüm Elazığ'da bir lisede çalışan hizmetli, odasında ölü bulundu.

Lise içerisinde şüpheli ölüm

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede çalışan hizmetli, odasında ölü bulundu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda hizmetli olarak çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci'yi uzun süre göremeyen ve ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden ve kırarak içeri giren arkadaşları, Deveci'yi yerde hareketsiz yatar halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Deveci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Deveci'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lise içerisinde şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Lise içerisinde şüpheli ölüm - Son Dakika
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